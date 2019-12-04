اكتتاب أرامكو سيجذب المليارات غير النشطة التابعة لـ MSCI
الخاص بالأسواق الناشئة

اكتتاب أرامكو سيجذب المليارات غير النشطة التابعة لـ MSCI

2019/12/05
الساعة 2:41 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع المتخصص في أنظمه الشركات والأوراق المالية والمستشار القانوني هشام العسكر، أن يجذب الاكتتاب قرابة 35 مليار ريال من الأموال غير النشطة التي تتبع أداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة “MSCI”.

ورجح العسكر أن يرفع تمثيل السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد إدراج أرامكو إلى قرابة الـ4%‪.

وأضاف أن اندماج أرامكو وسابك سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتوحيد الأقسام الإدارية والاستشارية والأبحاث؛ مما يُعزز من أرباح الشركة‪، بحسب “العربية نت”.

وتابع الخبير الاقتصادي قوله: “إن الاكتتاب في أرامكو يعتبر فرصة استثمارية جيدة؛ لعدة اعتبارات: أهمها الميزة التنافسية؛ كونها الأقل تكلفة عالميًّا، وهذه ميزة كفيلة ببناء ثروات لملاكها على المدى البعيد، خصوصًا وأن الشركة تنوي توزيع جزء كبير من أرباحها للمساهمين، بتوزيعات سنوية؛ مما يعطي المستثمر قدرة على إعادة استثمار أمواله بمعدل نمو مستدام”.

وأشار إلى أن عملية بداية طرح الشركة للاكتتاب وانتهاء إلى السعر الذي سيتم تداول السهم هو الحدث الذي تتابعه وتترقبه الأسواق العالمية كأكبر طرح في العالم بعد شركة “علي بابا”؛ لكون أرامكو أكبر شركات الطاقة العالمية وأكثرها ربحية في العالم؛ حيث توفر 10% من إمدادات النفط عالميًّا‪.

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