اكتساح لليوفي .. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر ” تويتر” السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر الإيطالي، وذلك قبل إقامة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الأحد في الرياض.

ويعد نادي يوفنتوس صاحب الأفضلية في عدد مرات التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي، حيث حصد اللقب في تسع مناسبات كان آخرها في عام 2018.

أما نادي ميلان فحصد اللقب سبع مرات، وإنتر ميلان في خمس مناسبات ونادي لاتسيو في أربع مناسبات وروما مرتين، بينما فاز باللقب مرة واحدة كل من فيورنتينا وبارما وسامبدوريا.

وستكون مباراة السوبر الإيطالي اليوم الأحد هي النسخة رقم 32 لمباريات السوبر الإيطالي منذ انطلاقها في عام 1988.

ومن المقرر إقامة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل مباراة اليوفي ولاتسيو، كان يوفنتوس فاز يوم الأربعاء الماضي على نادي سامبدوريا بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر، حيث سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لليوفي بضربة رأسية وهو من الوضع طائرًا على ارتفاع أكثر من مترين.

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