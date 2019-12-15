اكتشاف أكثر من 230 موهبة في #الطائف

المواطن - فيصل الزيادي - الطائف

شهد ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، على مدى ثلاثة أيام، استضافة تجمع اكتشاف الموهوبين من اللاعبين بالطائف، وأنهت اختيار اللاعبين وحراس المرمى أصحاب المواهب، وذلك بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمتابعة مستمرة من مكتب هيئة الرياضة بالطائف.

وخضع جميع اللاعبين وفقًا لمحطات تدريبية ومعايير محددة وضعتها اللجنة بحيث يتم من خلالها الاختيار، بإشراف مباشر من 14 مدربًا معتمدًا وأصحاب الخبرات الرياضية بمحافظة الطائف.

وتم اكتشاف أكثر من 230 لاعبًا و25 حارس مرمى من خلال عشر محطات تدريبية من أصل 2000 مشارك، بحيث تم تقسيم المشاركين حسب الفئات العمرية قبل تحديد المواهب المميزة.

وأوضح مسؤول هذا التجمع المدرب الوطني محمد سعد الثبيتي، والذي أفاد بأن وحدة اكتشاف المواهب بالطائف والتي انطلقت يوم الخميس الماضي لقيت إقبالًا كبيرًا من الأبناء وأولياء الأمور؛ مما كان له دور كبير في نجاح هذه المبادرة.

وأضاف الثبيتي أن المجال كان مفتوحًا لجميع الفئات السنية ما بين 2005- 2010م، كما أنه كان هناك تنظيم منسق للجماهير وأولياء الأمور وأماكن مخصصة للعائلات، بالتعاون مع مدير مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وقدم بدوره الشكر الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا التجمع من منظمين وطاقم العمل الفني والإداري والإعلامي.

ورحب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالطائف، عبدالله الزايدي، بالجميع في مدينة الورد، وتقدم بجزيل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ونائبه عبدالإله بن سعد الدلاك على الدعم الكبير للرياضة في جميع الألعاب، وخاصةً كرة القدم وإلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل وعضو مجلس الإدارة المشرف على تجمع وحدة اكتشاف المواهب بندر الأحمدي على هذه المبادرة الكروية في اكتشاف المواهب، والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام من تاريخ 12- 14/ 12/ 2019م ولمدة ما يقارب خمس ساعات يوميًّا على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف تحت إشراف المدرب محمد الثبيتي منسق اكتشاف الموهوبين بالطائف والمدربين والمنظمين الإداريين من رابطة فرق الأحياء بالطائف على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال أيام التجمع.

وتم إجراء الاختبار على ما يقارب ألفي موهوب، وهو عدد يدل على أن مدينة الطائف تزخر بالموهوبين في كرة القدم بمختلف الفئات العمرية، وهي اللعبة ذات الشعبية الأولى على مستوى العالم، وكان اختيار الموهوبين بحضور عدد من المدربين الوطنيين أصحاب الكفاءة العالية.

واختتم الزايدي تصريحه بتقديم شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما الكبير واللامحدود للرياضة في جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم وإشراف مباشر من إدارة التطوير والمبادرات لاكتشاف المواهب وتبنيها وتهيئتها، وهي إحدى الخطط المستقبلية لإثراء الرياضة السعودية بالمواهب الوطنية، والتي انطلقت في عدد من مناطق المملكة.