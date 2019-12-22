الأحداث الرياضية العالمية بالسعودية.. حلم تحول إلى حقيقة

المواطن - مروة نبيل

تجذب السعودية أنظار العالم خلال الفترة الحالية؛ نظرًا لاستضافتها العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، والتي كان آخرها كأس السوبر الإيطالي اليوم.

ولعب يوفنتوس ولاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز النسور بنتيجة 3/ 1 ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.

حلم أصبح حقيقة:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة لاستضافة الأحداث العالمية، كما أثنوا على مستوى يوفنتوس ولاتسيو في مباراة السوبر الإيطالي بالرياض.

وقال الكاتب الرياضي عادل عصام الدين: “لاتسيو لعب بالأسلوب الإيطالي التقليدي وفاز بالمباراة لأنه أكثر تنظيم، واليوم نحن نعيش زحمة من الأحداث تقدمها هيئة الرياضة التي جعلت الرياض عاصمة للرياضة العالمية”.

وعلق الإعلامي مساعد العصيمي قائلًا: “مباراة السوبر الإيطالي على أعلى مستوى.. حرب تكتيكية قائمة بين إنزاغي وساري.. الانضباط تفوق على المهارة”.

وتابع الناقد الرياضي فيصل الجفن: “لو كانت هناك إحصائية عن أكثر الدول في التنظيم على كافة الأصعدة لن نجد غير السعودية بالثلاث السنوات الأخيرة”.

وأضاف الناقد الرياضي محمد الناصر: “نحن في زحام من الأحداث.. هذه الأحداث كانت في يوم من الأيام حلم بالنسبة لنا.. شيء يدعو إلى الفخر”.

وأردف الناقد الرياضي بندر الراشد: “نشهد اليوم تواجد الأحداث الرياضية على أرض الواقع بالمملكة، وكنا نشاهدها ولا نعرف تفاصيلها وكيف يتم تنظيمها”.

أحداث عالمية:

واستضافت السعودية مؤخرًا العديد من الأحداث الرياضية العالمية، ومنها نزال الدرعية التاريخي، مهرجان الدرعية للفروسية، وكأس السوبر الإيطالي اليوم.

ومن المقرر أن تُقام العديد من الأحداث خلال الفترة المقبلة، ومنها كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ورالي داكار.

تابعنا على تواصل معنا على