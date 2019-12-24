الأحساء تشهد الكسوف الحلقي لأول مرة منذ 97 عامًا
شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة عام 1922

الأحساء تشهد الكسوف الحلقي لأول مرة منذ 97 عامًا

2019/12/24
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

يُشاهد سكان المملكة الخميس المقبل كسوفًا جزئيًّا للشمس، حيث يكون كسوفًا حلقيًّا على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.

ويحدث هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يقع القمر بعيدًا عن الأرض بحيث لا يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وبحسب المصادر العلمية، الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية؛ وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.

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