الأحيدب لـ الضمان الصحي: اتلحلح شوي
أكد أن هناك مشاكل كبرى في التأمين

الأحيدب لـ الضمان الصحي: اتلحلح شوي

2019/12/16
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

طالب الكاتب المهتم بالشأن الصحي محمد الأحيدب، مجلس الضمان الصحي بأن “يتلحلح شوي”، وأن يعالج مشاكل المؤمن عليهم مع شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

وأكد الأحيدب، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن وقوف حياة مواطن على ردّ من شركة تأمين “مأساة”، متابعًا أن المملكة بها 5200 مقدم خدمة صحية، إذا أوقف مجلس الضمان الصحي واحدًا منها “خلاص يتفاخر فيها”!

وتابع: الحقيقة أن لدينا مشاكل كبرى في التأمين، ولا يوجد خط واضح للتأمين على السعوديين في القطاع الخاص، وعدد الأجانب المؤمن عليهم صحيًّا في القطاع الخاص أكثر من ضعف السعوديين.

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