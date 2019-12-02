المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد عمان، المقامة على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة السعودية ضد عمان اليوم، تأهل الأخضر إلى نصف نهائي خليجي 24 بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد المنتخب العماني عند 4 نقاط.

السعودية ضد عمان:

وبدأت مباراة السعودية ضد عمان بشكل سريع، ونجح نجم الأخضر فراس البريكان في هز شباك عمان عند الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول بتسديدة صاروخية مميزة.

وواصل الأخضر تألقه، وتمكن النجم هتان باهبري من تسجيل الهدف الثاني في شباك عمان عند الدقيقة 42 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سلمان الفرج، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد عمان بتقدم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن المنتخب العماني من تقليص الفارق في الدقيقة 55، إلا أن الأخضر رد سريعًا، ونجح هتان باهبري في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الوطني في الدقيقة 57.

واستمرت محاولات المنتخبين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة السعودية ضد عمان بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 24.