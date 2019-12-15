الأخضر الأولمبي يبدأ الاستعداد لـ كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

تجمع لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساء أمس الأحد، في المعسكر الداخلي المقام بالعاصمة الرياض، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2020.

ويُقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الرياض وماليزيا خلال الفترة من 15 حتى 31 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا في تايلاند، المؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وكان المدير الفني للأخضر سعد الشهري قد استدعى 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم؛ محمد اليامي، وأمين بخاري، وصالح الوحيمد، وعبدالإله العمري، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، وعبدالباسط هندي، وعبدالله حسون، وسعود عبدالحميد، ومحمد الشنقيطي، وعبدالله اليوسف، وخالد الدبيش.

كما تواجد في القائمة كل من؛ ناصر العمران، وعلي الحسن، ومختار علي، ويوسف الحربي، وسامي النجعي، وسعد السلولي، وأيمن يحيى، وفواز الطريس، وأيمن الخليف، وحسين العيسى، وخالد الغنام، وعبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وهارون كمارا، وفراس البريكان.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا 2020 أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.