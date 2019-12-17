الأخضر الأولمبي يختتم معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2020.

ويُعد معسكر الأخضر الأولمبي الحالي، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأخضر الأولمبي، يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور من أجل استكمال المرحلة الرابعة من الإعداد لبطولة كأس آسيا، والتي تتخللها عدة مباريات ودية.

وفي السياق ذاته، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب خط الوسط محمد المجحد نظير تعرضه لالتواء في مفصل الكاحل الأيمن، إمكانية التحاقه بالتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا 2020 أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.