الأخضر الأولمبي يطير إلى ماليزيا

المواطن - مروة نبيل

غادر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، قبل قليل، إلى ماليزيا في إطار استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2020.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الأخضر الأولمبي إلى ماليزيا لخوض معسكر يتخلله عدد من المباريات الودية في بداية رحلة بحثه عن بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وخاض الأخضر معسكرًا في الرياض قبل أن يُغادر إلى ماليزيا، في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا 2020 أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.