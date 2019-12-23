الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته في ماليزيا

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس.

ويأتي معسكر الأخضر في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب شاه علم، الذي ركّز العمل على تنفيذ عدد من التمارين الدفاعية، أعقب ذلك مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب بهدف البناء من الخلف تحت الضغط العالي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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