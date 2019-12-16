الأخضر الأولمبي يُدشن معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالرياض استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2020.

ويُعد معسكر الأخضر الأولمبي في الرياض، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

ويواصل الأخضر، غدًا الثلاثاء، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، قبل السفر يوم الأربعاء إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد لكأس آسيا والتي تتخللها عدة مباريات ودية.

وفي السياق ذاته، انتظم لاعب خط الوسط محمد المجحد بمعسكر الأخضر، من أجل الوقوف على حالة إصابته وتحديد إمكانية التحاقه ببعثة المنتخب السعودي المغادرة إلى ماليزيا من عدمها.

يُذكر أن قرعة كأس آسيا 2020 أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.