الأخضر لم يحقق سيناريو دور المجموعات أمام #البحرين

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام نظيره البحريني في نهائي خليجي 24 بالتعادل السلبي؛ حيث لم ينجح الأخضر في تنفيذ سيناريو لقاء دور المجموعات أمام البحرين.

وكان سيناريو لقاء دور المجموعات أظهر تفوقًا هجوميًّا مع خلق فرص عديدة للأخضر أسفرت عن الهدف الأول للاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ29 من الشوط الأول وقتها في شباك البحرين.

وفي الشوط الأول من المباراة النهائية، لم يخلق الأخضر فرصًا هجومية عديدة، حيث صنع الخطورة مرتين عبر تسديدة سالم الدوسري التي ارتطمت بالعارضة، وعبر ركلة جزاء سلمان الفرج التي أهدرها في الدقيقة العاشرة.

ويسعى المنتخب السعودي للتتويج بالتصميم الجديد لـ كأس الخليج لكرة القدم، وذلك على حساب شقيقه منتخب البحرين اليوم الأحد في النهائي.

وصُمم الشكل الجديد لكأس الخليج الحالي في دولة إيطاليا، ليكون التصميم السادس للكأس منذ انطلاق الدورة الأولى في بطولة الخليج عام 1970.

ويريد الأخضر الفوز بكأس الخليج في تصميمه الجديد للمرة الأولى، وهو الهدف ذاته للمنتخب البحريني في مباراة اليوم.

يذكر أن مباراة السعودية والبحرين تُقام على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.