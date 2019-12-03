الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة #قطر

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة قطر المقبلة في نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباتهم الجماعية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

وقسم رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة عمان بالأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية.

وخُصصت المجموعة الثانية لبقية لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث خضعوا لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ولم يُشارك الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري في المران الجماعي؛ لشعور الأول بألم في العضلة الخلفية للفخذ، فيما يُعانى الثاني من ألم في عضلة الساق.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا الأربعاء، تدريباته على ملاعب التدريب بأسباير، عند الساعة السادسة مساء، استعدادًا لمباراة قطر، يوم الخميس المقبل.