الأخضر يتقدم على #عمان بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة السعودية ضد عمان، المقامة على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بتقدم الأخضر بهدفين دون رد.

السعودية ضد عمان:

وبدأت مباراة السعودية ضد عمان بشكل سريع، ونجح نجم الأخضر فراس البريكان في هز شباك عمان عند الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول بتسديدة صاروخية مميزة.

وواصل الأخضر تألقه، وتمكن النجم هتان باهبري من تسجيل الهدف الثاني في شباك عمان عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد عمان بتقدم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة.

وقبل مباراة السعودية ضد عمان اليوم، يتصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة.