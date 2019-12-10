الأخضر يحتاج إلى الدعم والحفاظ على المكتسبات

المواطن - مروة نبيل

يحتاج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مزيد من الدعم سواء الرسمي أو الجماهيري خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى التألق والتتويج بالبطولات.

وكان الأخضر قد تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 24″، إلا أنه خسر المباراة النهائية أمام المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بهدف دون رد.

وقال الكاتب الرياضي وائل النجار خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “يجب أن نحافظ على مكتسباتنا من خليجي24 وأن نصحح الأخطاء”.

وتابع النجار تصريحاته قائلًا: “استقبال رئيس هيئة الرياضة لبعثة الأخضر بادرة طيبة .. المنتخب الحالي يحتاج دعم الجميع ليعود كما كان”.

وتحدث الإعلامي مبارك الشهري عن المنتخب الوطني قائلًا: “لو كنت ضمن بعثة الأخضر ووجدت رئيس هيئة الرياضة يستقبلني في المطار لخجلت من المستوى الذي ظهرت به في النهائي”.

وأضاف الشهري خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “المشكلة في النهائي لم تكن في إضاعة ضربة جزاء.. مظهر الفريق ككل لم يكن لائقًا”.