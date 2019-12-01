الأخضر يختتم استعداداته لمباراة #عمان

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة عمان في ختام دور المجموعات بمنافسات كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على ملاعب التدريب بأسباير، استعدادًا لمباراة عمان غدًا الاثنين.

وقسم رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس ضد منتخب البحرين الأول، واكتفوا بتمارين استرجاعية.

وخصص المدرب الفرنسي للمجموعة الثانية التي ضمت بقية لاعبي المنتخب السعودي لتمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ويتصدر منتخب عمان الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب بنقطة واحدة.