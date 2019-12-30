الأخضر يختتم معسكر ماليزيا بمواجهة كوريا الجنوبية

المواطن - مروة نبيل

يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب سعد الشهري، يوم غد الثلاثاء، معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في ماليزيا.

ويأتي معسكر الأخضر في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر الأولمبي، مساء اليوم الاثنين، حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، وعمد سعد الشهري إلى تطبيق مران تكتيكي هجومي، أعقبه مناورة مصغّرة تخللها مران على الكرات الثابتة دفاعيًّا وهجوميًّا.

ويلاقي الأخضر في ختام معسكره بماليزيا منتخب كوريا الجنوبية، في الرابعة مساءً بتوقيت ماليزيا “الحادية عشرة صباحًا بتوقيت السعودية”، على ملعب ميرديكا بمدينة كوالالمبور.

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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