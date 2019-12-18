الأخضر يستعيد ذكريات كأس آسيا 1988

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة تتويج الأخضر بلقب كأس آسيا 1988 للمرة الثانية على التوالي.

كأس آسيا

ونشر حساب المنتخب السعودي مقطع فيديو عبر “تويتر”، يكشف من خلاله مشوار الأخضر خلال مشاركته الثانية في منافسات بطولة كأس آسيا 1988، والتي انتهت بحصده اللقب.

ودخل المنتخب السعودي النسخة التاسعة من بطولة كأس آسيا بصفته حامل اللقب، ليقع على رأس المجموعة التي تضم بجانبه الكويت، الصين، البحرين وسوريا.

وبدأ الأخضر مشوار الدفاع عن لقب كأس آسيا 1988 بمواجهة سوريا، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين، قبل أن يتعادل سلبيًا أمام الكويت، ثم تعثر مجددًا بتعادل إيجابي ضد البحرين.

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على الصين بهدف دون رد، ضمن منافسات ختام دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 1988، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي كمتصدر المجموعة الثانية.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 1988، وفاز الأخضر بهدف دون رد سجله النجم ماجد عبدالله بكرة رأسية مميزة.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، يوم 18 ديسمبر 1988، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح للمرة الأولى في تاريخ كأس آسيا ليتوج الأخضر باللقب للموسم الثاني على التوالي.