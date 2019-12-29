الأخضر يعاود تدريباته في ماليزيا

المواطن - مروة نبيل

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته الجماعية تحت قيادة المدير الفني سعد الشهري، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا.

ويأتي معسكر الأخضر في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر اليوم حصتهم التدريبية على ملعب ميرديكا، وبدأت بتطبيق تمارين وقائية، أعقبها مران تكتيكي للعمل الدفاعي والتحول الهجومي.

واستبعد الجهاز الفني للأخضر محمد المجحد، وفواز الطريس، وعبدالله اليوسف، وقدم الجهازين الفني والإداري شكرهما للاعبين على الانضباطية العالية والالتزام خلال فترة المعسكر داخل الملعب وخارجه.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يقع في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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