الأخضر يعلن قائمته الآسيوية ويُغادر ماليزيا الأربعاء

المواطن - مروة نبيل

رفع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين الرسمية للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

واختار المدير الفني سعد الشهري 23 لاعبًا في قائمة الأخضر الأولمبي بالآسيوية، وهم؛ أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، وعلي الحسن.

كما ضمت قائمة الأخضر الآسيوية كلًا من؛ يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، وفراس البريكان.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر في وقت مبكر من صباح يوم غدٍ الأربعاء إلى تايلاند لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا؛ والتي تتضمن مواجهة منتخب تايلاند وديًا، قبيل انطلاق المسابقة القارية.

ويقع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

تابعنا على تواصل معنا على