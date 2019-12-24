الأخضر يواصل استعداداته.. والإصابة تبعد الحمدان

المواطن - مروة نبيل

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا.

ويأتي معسكر الأخضر في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة، من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب شاه علم، حيث تركّز المران على العمل البدني، والذي بدأ دون استعمال الكرة، ليعقب ذلك مران بدني باستعمال الكرة.

وشهدت تدريبات الأخضر اليوم عدم مشاركة عبدالله الحمدان نظير شعوره بآلام في باطن القدم اليسرى، فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته بعد أن تم إجراء أشعة على موضع الآلام للاطمئنان على حالته.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل، بجانب منتخبات سوريا وقطر واليابان.

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