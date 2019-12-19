الأخضر يُحافظ على مركزه في تصنيف فيفا

المواطن - مروة نبيل

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مركزه القاري والعالمي في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي أصدره، اليوم الخميس.

وظل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز السادس آسيويًا والـ67 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد لشهر ديسمبر، برصيد 1351 نقطة.

وجاء ثبات الأخضر في مركزه، بعدما قدم أداء مميزًا في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في الصدارة، يليه إيران، ثم كوريا الجنوبية، وحل المنتخب الأسترالي رابعًا.

وفي القارة الإفريقية، جاء منتخب السنغال في الصدارة، ثم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، يليه نيجيريا، وبفارق نقاط قليل عن الجزائر، ثم المغرب.

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