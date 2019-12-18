الأرصاد تحذر أهالي جازان : أمطار غزيرة حتى الثامنة
الدفاع المدني يذكر بالتدابير والاحتياطات

الأرصاد تحذر أهالي جازان : أمطار غزيرة حتى الثامنة

2019/12/18
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مساء اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل الداير بني مالك, والعارضة ،وفيفاء، هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • استمرار تراجع درجات الحرارة غدًا
    •
  • تنومة تسجل أعلى كمية أمطار اليوم
    •
  • طقس الغد .. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة
    •
  • سحب رعدية ممطرة غدًا على هذه المناطق
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :