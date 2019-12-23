الأسطا: من الصعب أن يحقق نادي الشباب بطولات حاليًّا

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الشباب السابق، عبدالله الأسطا، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم ضد الشرطة العراقي اليوم، مؤكدًا أنه لن يستطيع تحقيق بطولات خلال الفترة الحالية.

نادي الشباب:

ولعب نادي الشباب ضد الشرطة العراقي اليوم على إستاد الأمير خالد بن سلطان في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وانتهت المباراة بفوز الليوث بسداسية دون رد.

وعلق عبدالله الأسطا على أداء الليوث اليوم قائلًا: “الحمد لله على عودة نادي الشباب إلى نغمة الانتصارات بالرغم من ضعف مستوى الخصم”.

وتابع نجم الليوث السابق تصريحاته قائلًا: “أداء لاعبي نادي الشباب مع المدرب الجديد يبشر بالخير، خاصة اللاعبين الأجانب؛ حيث ظهروا بمستويات مميزة”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “من الصعب أن يحقق نادي الشباب بطولات في الوقت الراهن، ولابد من تدعيم الفريق بلاعبين جدد”.

وواصل الأسطا تصريحاته قائلًا: “من الطبيعي أن يرحل عبدالمجيد الصليهم؛ كونه يطالب بمستحقاته خلال ثلاث سنوات من قبل إدارة نادي الشباب وأثق بحنكة خالد البلطان.. مفاوض صعب لكن في مصلحة نادي الشباب”.

واختتم نجم نادي الشباب تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك منافسة شرسة بين أندية الوسط، واللقب بين الهلال والنصر”.

تابعنا على تواصل معنا على