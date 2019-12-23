الأسطا: من الصعب أن يحقق نادي الشباب بطولات حاليًّا
مشيدًا بفوزه الكبير على الشرطة العراقي

الأسطا: من الصعب أن يحقق نادي الشباب بطولات حاليًّا

2019/12/23
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الشباب السابق، عبدالله الأسطا، بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم ضد الشرطة العراقي اليوم، مؤكدًا أنه لن يستطيع تحقيق بطولات خلال الفترة الحالية.

نادي الشباب:

ولعب نادي الشباب ضد الشرطة العراقي اليوم على إستاد الأمير خالد بن سلطان في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وانتهت المباراة بفوز الليوث بسداسية دون رد.

وعلق عبدالله الأسطا على أداء الليوث اليوم قائلًا: “الحمد لله على عودة نادي الشباب إلى نغمة الانتصارات بالرغم من ضعف مستوى الخصم”.

وتابع نجم الليوث السابق تصريحاته قائلًا: “أداء لاعبي نادي الشباب مع المدرب الجديد يبشر بالخير، خاصة اللاعبين الأجانب؛ حيث ظهروا بمستويات مميزة”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “من الصعب أن يحقق نادي الشباب بطولات في الوقت الراهن، ولابد من تدعيم الفريق بلاعبين جدد”.

وواصل الأسطا تصريحاته قائلًا: “من الطبيعي أن يرحل عبدالمجيد الصليهم؛ كونه يطالب بمستحقاته خلال ثلاث سنوات من قبل إدارة نادي الشباب وأثق بحنكة خالد البلطان.. مفاوض صعب لكن في مصلحة نادي الشباب”.

واختتم نجم نادي الشباب تصريحاته الإذاعية قائلًا: “هناك منافسة شرسة بين أندية الوسط، واللقب بين الهلال والنصر”.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الأسطا: من الصعب أن يحقق نادي الشباب بطولات حاليًّا
    •
  • فيديو.. معلق مباراة الشباب والشرطة يتغنى بـ سعيد العويران
    •
  • المولد يُشارك في تدريبات الأهلي الجماعية
    •
  • نقل مباراة الإياب بين الشباب والشرطة العراقي إلى الأردن
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :