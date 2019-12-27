المواطن - متابعة

اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعًا اختصرته العطلات عند مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الجمعة، مع تدعيم فرص تحسن النمو العالمي بفضل آمال قرب توقيع اتفاق تجارة أمريكي صيني، فضلًا عن أحدث جرعة من البيانات الصينية القوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 0.2 بالمائة مع عودة المستثمرين من عطلات عيد الميلاد، لتستقبلهم تصريحات من بكين بأنها على تواصل وثيق مع واشنطن بخصوص اتفاقهما الأولي، وذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم توقيع رسمية.

والمؤشر القياسي مرتفع أكثر من 24 بالمائة منذ بداية 2019 ويتجه صوب أفضل أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية بفضل اتفاق تجارة المرحلة 1 والآمال في خروج بريطاني سلس من الاتحاد الأوروبي.

تابعنا على تواصل معنا على