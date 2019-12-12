الأفضل في غرب آسيا 2019 ثنائي #الهلال.. والسومة الأبرز

المواطن - مروة نبيل

سلط موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز النجوم الذين تألقوا في 2019 بمنطقة غرب آسيا سواء مع منتخبات بلادهم أو الأندية، ومنح الجماهير فرصة التصويت لاختيار الأفضل.

وجاء في مقدمة الأفضل بمنطقة غرب آسيا 2019 ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب السعودي سلمان الفرج وسالم الدوسري، حيث قدما أداء لافتًا وساهما في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا بعد سنوات من الغياب.

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمستوى الذي قدمه الفرج والدوسري مع الهلال والمنتخب السعودي الأول، حيث وصف سلمان بأنه “عملاق خط الوسط بعدما برز بقوة في تشكيل مركز الثقل بمنطقة المناورة”.

ووصف تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سالم الدوسري بأنه يُشكل الرعب لمدافعي وحراس مرمى الفرق المنافسة بتسديداته.

وتغنى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمهاجم النادي الأهلي والمنتخب السوري الأول، عمر السومة مؤكدًا أنه يواصل تأكيد مكانته كأحد أهم وأبرز الهدافين في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، وقدم عروضًا قوية مع المنتخب في التصفيات الآسيوية.

وتواجد في قائمة الأفضل بمنطقة غرب آسيا 2019 كل من؛ نجم السد والمنتخب القطري، أكرم عفيف، ومواطنه المعز علي هداف فريق الدحيل، ومهادم المنتخب العماني المنذر العلوي، ونجم القادسية والمنتخب الكويتي بدر المطوع.

كما ضمت القائمة أيضًا، نجم المنتخب الفلسطيني عدي دباغ، ونجم منتخب الإمارات الأول، علي مبخوت، وكميل الأسود الذي ساهم في تتويج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج العربي “خليجي 24” للمرة الأولى في تاريخه.

وشهدت قائمة الاتحاد الآسيوي للأفضل في غرب القارة 2019 تواجد نجم المنتخب اليمني محسن قراوي، وحارس مرمى العهد والمنتخب اللبناني الأول، مهدي خليل، ونجم الكرة العراقية مهند علي، ولاعب أبويل القبرصي ومنتخب الأردن موسى التعمري.