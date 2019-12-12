الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف.. أرسينيو يتصدر وحمدالله الوصيف

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، تألقًا لافتًا من اللاعبين الأجانب، ليكونوا الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف مع فرقهم.

ويحتل نجم وسط الفيحاء، البرتغالي أرسينيو مارتينيز، صدارة الأكثر مساهمة في تسجيل أهداف لفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 67%، يليه المغربي عبدالرزاق حمدالله بمساهمته في 54% من أهداف النصر.

وساهم لاعب العدالة ومنتخب مدغشقر، كاروليس أندريا مستوى مميزًا هذا الموسم، وساهم في تسجيل 53% من أهدافه، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأعلى مساهمة في إحراز أهداف لفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الأرجنتيني كريستيان جوانكا بالمركز الرابع في قائمة الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بنسبة 50%، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.