الأمطار تُغرق صناعية جازان منذ أسبوع والأمانة محلك سر‎!

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن“، مساء اليوم الأحد، غرق عدد من شوارع حي الصناعية بجازان بمياه الأمطار، وذلك بعد أن تسبّب هطول الأمطار الغزيرة، منذ الأسبوع الماضي، على منطقة جازان ومحافظاتها، في غرق عدد من شوارع الصناعية بمدينة جيزان، وتحولت إلى مستنقعات وبِرَك لمياه الأمطار بكميات كبيرة منذ الثلاثاء الماضي، وحاصرت المحال التجارية والسيارات المتوقفة وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات.



أسبوع على هطول الأمطار والأمانة تتجاهل!

ورغم مرور ما يقارب الأسبوع على بداية هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان، إلا أن تجمعات مياه الأمطار ما زالت تغرق عددًا من شوارع حي الصناعية حتى اليوم، حيث حاصرت بِرك المياه المحال التجارية، وتضرر منها العاملون بالحي بعد أن أصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض.

يأتي ذلك بعد أن تجاهلت أمانة جازان شفط تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى انعدام وسائل تصريف مياه الأمطار بالحي الحديث، في حادثة تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة؛ حيث اضطرّ عدد من مُلاك المحال التجارية إلى إغلاق محالهم، بسبب عزوف الزبائن.

مستنقع بمدخل جازان:

ووثقت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الأحد، حادثة ليست الأولى، والتي تتكرر عند هطول الأمطار في مدينة جيزان، حيث تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة جازان خلال الأيام الماضية بتحويل مجسم السد المهمل إلى مستنقع مائي كبير.

وأصبح مستنقع مجسم السد المهمل بيئة لتوالد وانتشار البعوض، وتضررت منه المحال التجارية المجاورة للمستنقع، دون قيام أمانة المنطقة بشفط مياه المستنقع الكبير منذ الأسبوع الماضي وحتى إعداد الخبر، رغم أن المجسم يقع على الطريق الدولي وعلى مدخل مدينة جيزان.

تصريح الأمانة والواقع مختلف:

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، عبدالعزيز الريثي، صرح قبل يومين، قائلًا: إن الأمطار التي شهدتها مدينة جيزان، الجمعة الماضية، كانت غزيرةً واستمر هطولها لساعات متواصلة، وباشرت الفرق الميدانية بالأمانة مهامها فور هطول الأمطار لتصريف تجمعات مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بمدينة جيزان، وما زال العمل جاريًا لنزح أي تجمعات مياه متبقية.

وأكدت أمانة منطقة جازان عبر متحدثها الرسمي أن فرق الطوارئ والكوارث الميدانية تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع شوارع وأحياء مدينة جيزان وفي بلديات المنطقة لنزح تجمعات مياه الأمطار غير المخدومة بشبكة التصريف وفتح الطرق التي أغلقتها السيول في المحافظات الجبلية، وذلك بمتابعة من أمين المنطقة إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وتوجيهات ومتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

وبعد ما رصدته “المواطن” مساء اليوم، يتضح وجود عدة شوارع ما زالت غارقة بمياه الأمطار، وهو واقع مختلف عن ما صرحت به أمانة المنطقة.

مناشدة عاجلة:

وناشد عدد من المواطنين ومُلّاك المحال التجارية إمارة المنطقة، ووزارة الشؤون البلدية بشفط تجمعات مياه الأمطار بحي الصناعية، وردم المستنقع المائي بمدخل جازان على وجه السرعة، بعد تجاهل أمانة المنطقة، بالإضافة لمطالبتهم بالعمل على تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بالصناعية بشكل عاجل.