الأمن السيبراني يستطلع الآراء حول مسودة وثيقة الإطار السعودي

المواطن - واس

عملت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب على إعداد الإطار السعودي لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وذلك انطلاقاً من اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية ذات العلاقة، وضمن جهود التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية.

ويهدف هذا الإطار إلى وضع معايير وإرشادات لإعداد وتطوير برامج أكاديمية وطنية عالية الجودة في مجال الأمن السيبراني يمكن من خلالها تأهيل كوادر وطنية تساهم في توفير فضاء سيبراني سعودي آمن يمكن النمو والازدهار وتدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

‏‎وجرى إعداد مسودة الإطار السعودي لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني من قبل فريق عمل تم تشكيله من أعضاء من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من الجامعات السعودية.

وقام فريق العمل بدراسة عدد من التجارب الدولية في هذا المجال بالإضافة لدراسة عدد من برامج الأمن السيبراني في جامعات وكليات سعودية وأجنبية، كما تم في وقت سابق عقد ورشة عمل شارك فيها ممثلون من جميع الجامعات والكليات السعودية لتقديم المرئيات والمقترحات حول هذا الإطار.

وتدعو الهيئة المختصين لإبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات حول مسودة هذا الإطار قبل نهاية يوم الأحد 03/ 05/ 1441 هـ الموافق 29/ 12/ 2019 م.

ويمكن الحصول على نسخة من مسودة الإطار وتقديم الملاحظات والمرئيات بشأنه من خلال موقع الهيئة على الرابط (هنا).