الأمير وليام في معسكر صحراوي بـ #الكويت 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سيعيش الأمير ويليام، دوق كامبريدج، والثاني على ترتيب العرش البريطاني على نمط الحياة الصحراوية التقليدية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

وصل الأمير وليام إلى الكويت، في بداية جولة تستمر 4 أيام في المنطقة، والتي من المقرر أن يزور فيها عمان أيضًا، وتأتي أهمية الجولة بارتباطها بالذكرى السنوية الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة لعام 1899 بين الكويت والمملكة المتحدة.

بحسب قناة ITV التلفزيونية البريطانية، تهدف الزيارة إلى تجديد وتقوية العلاقات بين الكويت وبريطانيا، ومع الروابط الشخصية للأمير مع حاكم الكويت.

تبدأ الجولة، اليوم الاثنين، ومن أبرز أحداثها ذهاب الأمير إلى معسكر صحراوي خارج عاصمة مدينة الكويت، حيث يعيش أجواء تراثية ويُستقبل بالتمر والقهوة، والركوب على الجمال.

بعد ذلك، يلتقي الأمير بالقادة الشباب ورجال الأعمال وطلاب الجامعات، وسيبرز الروابط القوية والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين، بما في ذلك التعليم والبيئة والدفاع.

وقال قصر كنسينغتون الملكي، عبر تغريدة على تويتر: من العواصم الحديثة لمدينة الكويت ومسقط، إلى الصحاري الكويتية الشاسعة والوديان المذهلة في الجبال العمانية، سينتقل دوق كامبريدج بين ثقافات البلدين الفريدة ومناظرهما الطبيعية الجميلة والمجتمعات المتنوعة.

The Duke of Cambridge arrives in Kuwait, at the start of his first official visit to the country // دوق كامبردج يصل إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية له للبلاد.#RoyalVisitKuwait pic.twitter.com/OOnlazfJOn

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 1, 2019