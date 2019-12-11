الأندية الإنجليزية تُنافس #برشلونة في صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

يُعد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفًا لعدد من الأندية الإنجليزي بجانب برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير فرنسية أكدت أن سان جيرمان سيبيع نيمار انتهاء الموسم الرياضي الحالي مباشرة، وذلك بعد موافقة النادي الباريسي على تقليل مطالبه المالية إلى حدود 180 مليون يورو.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إلى أن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول مهتمة جدًا بصفقة نيمار، مشددة على أن مسؤولي الفرق الإنجليزية على اتصال دائم بممثلي النجم البرازيلي، تحسبًا لرحيله عن سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه على الرغم من الاهتمام الإنجليزي بالنجم نيمار، إلا أن برشلونة يظل في مقدمة السباق حتى الآن.

وشددت “لو باريزيان” على أنه حتى الآن لا يزال هناك اهتمام أيضًا من قبل ناديي ريال مدريد ويوفنتوس بصفقة نيمار.