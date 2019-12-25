الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج يقيمان جدوى الاندماج

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني (الشركة) عن توقيعها أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وبحسب موقع السوق المالية (تداول) ستبدأ الشركتان عملية التحقق وفحص النواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة، فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركة واتحاد الخليج على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم اتحاد الخليج عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) – بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص النافي للجهالة – وعلى أن نسبة التبادل (exchange ratio) ما بين الشركة واتحاد الخليج سيتم حسابها باستخدام القيمة الدفترية للسهم لكل من الشركة و اتحاد الخليج (reported book value per share ) والمعلنة في آخر بيانات مالية لكل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وعينت الشركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة.

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