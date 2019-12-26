الأهلي المصري يُرحب بالمشاركة في مباراة اعتزال التايب

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي المصري ترحيبه بالمشاركة في مباراة اعتزال نجم نادي الهلال السابق، الليبي طارق التايب أمام الزعيم.

وزار نجم الكرة الليبية طارق التايب النادي الأهلي المصري اليوم، وطلب مشاركته في مباراة اعتزاله أمام الهلال، في موعد يتم تحديده وفقًا للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح موقع النادي الأهلي المصري الرسمي، أن مدير الكرة سيد عبدالحفيظ قام بعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة، محمود الخطيب، والذي رحب بالمشاركة في مهرجان اعتزال النجم الليبي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدار الأجيال.

وتابع: “لاسيما أن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرًا للمبادرة الكريمة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، والذي سيقوم برعاية المهرجان.. الأمر الذي يعكس علاقة التآخي والمحبة بين الشعبين المصري والسعودي”.

وأضاف موقع النادي الأهلي المصري: “وعقب موافقة الكابتن محمود الخطيب جرى نقاش بين عبدالحفيظ ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي وافق على المشاركة في هذه المباراة، على أن يتم تحديد الموعد المناسب، في إطار الارتباطات المحلية والقارية للأهلي خلال الفترة المقبلة”.

ووجه التايب الشكر للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، كما حرص على أن يطمئن على صحته بعد العودة من رحلة العلاج الأخيرة في فرنسا.

وقال النجم الليبي إن “اختياره لنادي القرن جاء لقيمته الكبيرة وشعبيته الجارفة في الوطن العربي، وأن هناك ترتيبات خاصة بالمهرجان، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين نادي القرن في إفريقيا ونادي القرن في آسيا، وبتاريخه الذي شهد الكثير من العطاء في الأندية المختلفة وقبلها المنتخب الليبي”.

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