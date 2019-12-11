الأهلي المصري يُعلن موعد تعاقده مع كهربا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية مصرية عن موعد إعلان الأهلي المصري تعاقده مع اللاعب المصري محمود كهربا نجم الزمالك المصري ونادي الاتحاد السابق.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير اليوم الأربعاء، إن الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيُعلن عن تعاقده مع محمود كهرباء مساء اليوم، بعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان دخل في منافسة مع الأهلي المصري للتعاقد مع كهربا في شتاء 2020، لكن يبدو أن الأهلي حسم الصفقة لصالحه.

يذكر أن كهربا كان فسخ عقده مع نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي مؤخرًا تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي المصري.

وأشارت تقارير إخبارية في وقت سابق إلى نية الاتحاد التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب بواقع اثنين في خط الوسط ومهاجم وحيد لمساندة المهاجم البرازيلي رومارينيو.

ويسعى الهولندي تين كات مدرب الاتحاد لضم الصفقات المناسبة للفريق بعدما لاحظ وجود غياب للفعالية الهجومية وغياب تام لخط الوسط في ظل تواجد اللاعبين المحليين والأجانب الحاليين في صفوف الفريق الأول.

من ناحية أخرى، كشف حمد المنتشري مدافع نادي الاتحاد السابق عن أربع صفقات ستؤثر بالإيجاب على الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المقبلة.

وتحدث المنتشري لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: الاتحاد هو أضعف فريق مستفيد من اللاعبين الأجانب، وخط الوسط كله به لاعبون تخطت أعمارهم الثلاثين، الاتحاد بحاجة لثورة حقيقية في اللاعبين الأجانب.

وأضاف المنتشري: أرى أن الاتحاد بحاجة ماسة للتعاقد مع صانع لعب، ولاعب طرف، ورأس حربة ومدافع.