الأهلي وSDC يوقعان عقد تطبيق أهلاوي

المواطن - مروة نبيل

وقع النادي الأهلي، ممثلًا في رئيس مجلس إدارته أحمد الصائغ، مع شركة SDC، ممثلة في عضو مجلس إدارتها ماهر بقشان، اليوم الثلاثاء، عقدًا يتم بموجبه إدارة وتشغيل وتطوير تطبيق أهلاوي.

ونشر حساب الأهلي الرسمي على “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقد بحضور نائب الرئيس عبدالصمد القرشي، وأعضاء مجلس الإدارة وائل الحلبي وأيمن المدني، والرئيس التنفيذي أحمد نور، والمدير التنفيذي لشركة SDC عوض بن ماضي.

وتم تدشين المرحلة الأولى من تطبيق أهلاوي الذي سيقدم أخبارًا حصرية، ومعلومات عن كافة ألعاب النادي، نبذة تعريفية عن النادي، صورًا، فيديوهات، ومعلومات عن المباريات المقبلة.

كما سيوفر خصومات وعروضًا حصرية على كثير من المنتجات والخدمات لأكثر من 250 ماركة تجارية في مختلف المجالات كالمطاعم بأنواعها والصحة والرياضة والموضة والأزياء والترفيه والسفر والسياحة والفنادق، عن طريق العلامات التجارية المشاركة المنتشرة في أكثر من 195 فرعًا حول المملكة.

وأكد الصائغ أن إدارة النادي الأهلي سعت خلال الفترة الماضية لتنفيذ تطبيق للهواتف الذكية، من أجل التواصل المميز مع فئة عريضة من الجماهير بكل يسر وسهولة من خلال تقديم الأخبار الموثوقة لفريق كرة القدم والألعاب المختلفة بشكل يتماشى مع متطلبات العصر، حيث سيتم ذلك من خلال فريق عمل يمتلك درجة عالية من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.

وشدد المدير التنفيذي لشركة SDC على أن اسم النادي الأهلي وتاريخه الطويل وشعبيته الجارفة زاد من رغبة الشركة في التعاون مع الراقي وتنفيذ تطبيق يليق بالنادي وجماهيره، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التطبيق خلال الفترة المقبلة، والتي ستتضمن العديد من المميزات الأخرى.