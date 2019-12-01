الأهلي يتخلص من الأزمة الأولى ويفتح الملف الأهم

المواطن - محمد سمعه

تمكن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ من حل الأزمة الأولى التي واجهت الفريق مؤخرًا بخصوص قضية اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو.

وكان نادي سبارتا براغ التشيكي طلب من الأهلي دفع باقي مستحقات صفقة انتقال ستانسيو للراقي في يناير 2019، وإلا سيتم التقدم بشكوى إلى الفيفا.

حل الأزمة لتجنب عقوبات الفيفا

وحل مجلس إدارة الأهلي الأزمة بإعلان نيته تسديد باقي مستحقات الصفقة تجنبًا لمشاكل الفيفا إما بخصم النقاط أو حرمان من قيد الصفقات في فترات التسجيل.

ولم يستطع ستانسيو البقاء في الأهلي طويلًا حيث رحل في يوليو الماضي لـ نادي سلافيا براغ التشيكي.

وجاء حل مجلس إدارة الأهلي لأزمة ستانسيو، من أجل التركيز على الملف الأهم وهو تقدم الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالراقي لعقد جمعية عمومية غير عادية لحل إدارة أحمد الصائغ.

البقاء في الراقي لستة أشهر

جدير بالذكر أن ستانسيو انضم إلى الأهلي في يناير 2019 مقابل عشرة ملايين يورو، ثم رحل إلى نادي سلافيا براغ مقابل أربعة ملايين يورو.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور المصري رفيق المأمون، استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، موعد عودة النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي إلى المباريات بعد إصابته الأخيرة.

وتحدث رفيق المأمون قائلًا لـ برنامج الدوري مع وليد: عمر السومة يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع حتى يعود بكامل عافيته، بعد إصابته بالفتاق الرياضي.