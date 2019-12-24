الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية

المواطن - مروة نبيل

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لحضور الاجتماع غير العادي.

وأوضح النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، سيكون عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين المقبل، في قاعدة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.

ويأتي قرار الإدارة بدعوة المجلس لعمومية غير عادية، بعدما أرسل المشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع.

ويسعى الأمير منصور بن مشعل للإطاحة بـ”الصائغ” من منصبه؛ نظرًا للخلاف الذي نشب بينهما خلال الفترة الأخيرة، بعدما هاجم رئيس مجلس الإدارة؛ لاختلافهم في وجهات النظر حول إقالة مدرب الفريق الأول، الكرواتي برانكو.

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