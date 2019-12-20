الأهلي يستعيد بريقه مع جروس

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل لافت بعد عودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ليستعيد الراقي توازنه بعد تذبذب مستواه بداية هذا الموسم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات تحت قيادة جروس، خسر أول لقاء ضد الحزم بهدفين مقابل هدف، ونجح في تحقيق الفوز في 5 مواجهات متتالية، وسجل الراقي معه 18 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

وفاز الأهلي مع جروس على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، الفيصلي بنتيجة 3/1، واكتسح ضمك بالأمس بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق الأهلي تحت قيادة جروس في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز على الجندل بنتيجة 4/1 في دور الـ64، قبل أن يتغلب على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على