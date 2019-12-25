الأهلي يسعى لتجديد عقد جروس

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، لحسم ملف تجديد عقد المدير الفني السويسري كريستيان جروس خلال الفترة المقبلة.

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة جروس، وحقق انتصارات متتالية، ما دفع الإدارة لحسم ملف تجديد عقده، للحفاظ على استقرار الفريق.

وكان النادي الأهلي قد أقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وعين صالح المحمدي بشكل مؤقت، قبل أن يتعاقد مع جروس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات تحت قيادة جروس، خسر أول لقاء ضد الحزم بهدفين مقابل هدف، ونجح في تحقيق الفوز في 5 مواجهات متتالية، وسجل الراقي معه 18 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 23 نقطة.

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