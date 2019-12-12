الأهلي يعود إلى #جدة

المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مطار أبو ظبي الدولي إلى جدة بعد نهاية المعسكر التدريبي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري كريستيان جروس معسكرًا في أبو ظبي خلال الأيام الماضية، عمل من خلاله على تطوير الجوانب اللياقية والتكتيكية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث بـ20 نقطة.

وكانت مباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد تأجلت بسبب مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية 2019، وأقام معسكر في أبو ظبي.