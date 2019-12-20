الأهلي يكشف أوراق الشتاء وينجو من عقوبة الفيفا

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي عن أهم الصفقات التي يسعى للتعاقد معها بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك للعمل على تحسين نتائج الفريق باستمرار في الموسم الجاري.

وتحدث أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قائلًا بأن الأهلي سيحسم صفقتين للاعبين أجانب في الميركاتو الشتوي، وسيكون أحدهما في مركز صناعة اللعب.

وأكد بامعوضة أيضًا، في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد، أمس الخميس، أن الأهلي أنهى مشكلة مستحقات اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع نادي الترجي الرياضي التونسي، مضيفًا أن الراقي تجنب العقوبة من الفيفا.

جدير بالذكر أن بامعوضة، أكد أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي سيعود للراقي خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء بعض الأمور، مضيفًا أنه يُتابع الفريق بشكل مستمر.

وتطور أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل لافت بعد عودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ليستعيد الراقي توازنه بعد تذبذب مستواه بداية هذا الموسم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 مباريات تحت قيادة جروس، خسر أول لقاء ضد الحزم بهدفين مقابل هدف، ونجح في تحقيق الفوز في 5 مواجهات متتالية، وسجل الراقي معه 18 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

وفاز الأهلي مع جروس على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، الفيصلي بنتيجة 3/ 1، واكتسح ضمك بالأمس بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق الأهلي تحت قيادة جروس في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز على الجندل بنتيجة 4/ 1 في دور الـ64، قبل أن يتغلب على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ32.

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