#الأهلي يُطلق تطبيقًا خاصًّا لجماهيره
لمعرفة الأخبار الحصرية

#الأهلي يُطلق تطبيقًا خاصًّا لجماهيره

2019/12/03
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إطلاق تطبيق جديد خاص بجماهيره يحمل اسم أهلاوي.

ونشر حساب تطبيق أهلاوي الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لبعض لاعبي الفريق الأول يكشفون من خلاله مزايا التطبيق، وطالبوا الجماهير الأهلاوية بضرورة تحميله.

وأكد لاعبو الراقي أن الأهلاوي دائمًا مميز، لذلك تم طرح تطبيق جديد لمعرفة الأخبار الحصرية ومواعيد المباريات، كما سيكون هناك العديد من العروض والخصومات من خلاله.

وسبق أن أعلن النادي الأهلي عن تدشين خدمة “واتس الأهلي”؛ لمزيد من التواصل مع الجماهير، ومعرفة مُقترحاتهم أو رسائلهم للإدارة، للاعبين، وللأجهزة الفنية والإدارية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره النجوم، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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