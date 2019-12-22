الأوبرا المصرية تُشعل شتاء الرياض بثلاث ليالٍ

المواطن - الرياض

أعلن شتاء الرياض عن عرض الأوبرا المصرية والثقافة الفنيّة في الرياض بوليفارد، والذي يأتي بثلاث ليالٍ مع مجموعة من نجوم الموسيقى والأداء الأوبيرالي.

وأوضح شتاء الرياض أن الحفل ستحييه كل من مي فاروق وغادة حسن وريهام عبدالحكيم ومحمد الخوالي ومصطفى حلمي وياسر سليمان، على مسرح أبو بكر سالم طوال أيام من اليوم الأحد 22 ديسمبر إلى 24 من الشهر الجاري.

في سياق متصل، تشهد العديد من مناطق المملكة يوم غدٍ فعاليات وأنشطة متنوعة ما بين الثقافي والفني والرياضي والترفيهي.

من بين أبرز الفعاليات يوم الاثنين منتدى القطيف الاستثماري نشاط المخيم الشتوي 2019، وملتقى الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل، إضافة إلى دورة تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.

كما تقام ورشة الحياة علبة ألوان في مقهى مكانة بالرياض، فيما تتواصل فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بقرية رماح في الصياهد الجنوبية.

وفي موسم الدرعية ستقام حفلة فنية بعنوان بعض من ذكرياتي، فيما تشهد غرفة الرياض محاضرة عوائق الابتكار المؤسسي وممكناته في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030.

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