الأولمبية السعودية تمنح سلطان بن فهد جائزة خاصة

المواطن - مروة نبيل

يشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، منح جائزة القائد الأولمبي المتميز لرئيس مجلس الإدارة السابق، الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، نظير جهوده لخدمة الرياضة السعودية.

وسيُقام اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، عند السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض.

سيشهد اجتماع اليوم الإعلان عن تخصيص الجوائز الأولمبية للتطور الرياضي، وأفضل فعالية رياضية، والجائزة الأولمبية للتميز في رياضة المرأة، وجائزة أفضل راعي فعالية.

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