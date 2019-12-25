الأولمبية السعودية تمنح سلطان بن فهد جائزة خاصة
نظير جهوده لخدمة الرياضة

الأولمبية السعودية تمنح سلطان بن فهد جائزة خاصة

2019/12/25
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يشهد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، منح جائزة القائد الأولمبي المتميز لرئيس مجلس الإدارة السابق، الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، نظير جهوده لخدمة الرياضة السعودية.

وسيُقام اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، عند السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض.

سيشهد اجتماع اليوم الإعلان عن تخصيص الجوائز الأولمبية للتطور الرياضي، وأفضل فعالية رياضية، والجائزة الأولمبية للتميز في رياضة المرأة، وجائزة أفضل راعي فعالية.

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