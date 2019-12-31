الإجازة ترفع أسعار المخيمات البرية بالقصيم لـ 3500 ريال

الإجازة ترفع أسعار المخيمات البرية بالقصيم لـ 3500 ريال

2019/12/31
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - فهد العنزي - القصيم

ارتفعت هذه الأيام أسعار المخيمات الشتوية في منطقة القصيم، حيث بلغت ٣٥٠٠ ريال لليوم الواحد في موسم الإجازة التي ستبدأ اعتبارًا من نهاية دوام يوم الخميس القادم لكثير من المخيمات الملكية والفاخرة.

وتتراوح الأسعار من ١٥٠٠ ريال للمخيم الكامل رجال ونساء وحتى ٣٥٠٠ ريال بينما تتراوح قيمة الفرد في الخيمة الواحدة المشتركة ما بين ١٥٠ ريالًا حتى ٣٠٠ ريال.

وتحظى منطقة القصيم بموقع استراتيجي مميز للغاية وانتشار المناطق البرية بمدينة بريدة وعنيزة والرس والبكيرية، ويشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وأمانة منطقة القصيم.

وتميزت القصيم هذه السنة بالتنظيم الاحترافي والمميز للمخيمات البرية، وتم تشكيل لجان مشتركة من القطاعات الحكومية والأمنية للمباشرة في المهرجانات الشتوية.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :