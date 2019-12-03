الإحصاء: 77% من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للمياه

المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم نتائج مسح البيئة المنزلي 2019م ، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: (هنا)، حيث أظهرت نتائج المسح أن نسبة (77.61%) من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للمياه، بينما نسبة (61.66%) من الأسر يستخدمون الشبكة العامة كمصدر رئيس للصرف الصحي، كما أن (85.43%) من الأسر يتخلصون من المخلَّفات الإلكترونية عن طريق الحاويات، في حين بلغ إجمالي كمية النفايات المتولدة لدى الأسر (6,532,961) طنًّا، و بلغ متوسط عدد أجهزة المخلَّفات الإلكترونية التي تنتجها الأسرة على مستوى المملكة (5.81).

وكشفت نتائج المسح عن أن الحطب المحلِّي يشكِّل نسبة (89.40%) من الحطب المستخدم في المنازل في المملكة، بينما الفحم المستورد فيشكِّل نسبة (90.24%) من الفحم المستخدم في المنازل في المملكة، كما أظهرت النتائج أن الصهريج هو مصدر مياه المسابح لدى (61.60%) من الأسر التي لديها مسابح، يليه الشبكة العامة بنسبة (32.55%)، كذلك كشفت نتائج المسح أن الأسر التي لديها إلمامٌ في بمجال البيئة سواء كانت مُلِمَّةً كليًّا أو ملمة بعض الشيء تشكِّل (64.70%) من الأسر.

وأوضحت نتائج المسح أن متوسط عدد السيارات الكلي التي تمتلكها الأسر على مستوى المملكة بلغت نحو (1.38) سيارة، كما بلغ متوسط عدد مرَّات تغيير زيت السيارات سنويًّا على مستوى المملكة (8.85)، كذلك بلغ متوسط عدد مرَّات تغيير إطارات السيارات سنويًا على مستوى المملكة (3.12).

يذكر أن مسح البيئة المنزلي هو مسح أسري يجمع بيانات عن المسكن، ومصادر التلوث المحيطة به، ومدى حصول الأسر على خدمات المياه والصرف الصحي المأمونة، وكذلك كميَّة إنتاج الأسر من النفايات، التي تشمل المخلَّفات العضوية والمخلَّفات الخطرة والمخلَّفات الإلكترونية واستخدام الأسر للمبيدات والمواد الخطرة، كما يحتوي المسح بيانات عن الأجهزة الموفِّرة للموارد، ووسائل الأمن والسلامة، وبيانات عن الأسر ومدى إلمامها بمجال الثقافة البيئية، ومشاركتها في الأنشطة البيئية، وغيرها من الأسئلة ذات الأهمية في قطاع البيئة.