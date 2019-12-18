الإسماعيلي ضد الأهلي .. المارد الأحمر يُعاني من الإصابات

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني السويسري رينيه فايلر، عن قائمة المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي المقرر إقامتها على ملعب المكس، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

الإسماعيلي ضد الأهلي

وشهدت قائمة المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي العديد من الغيابات المؤثرة، ومنها رمضان صبحي وأحمد فتحي وعمرو السولية بسبب معانتهم من إصابات مختلفة.

واستبعد السويسري فايلر العديد من اللاعبين من قائمة مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي لأسباب فنية، وهم؛ صالح جمعة، صلاح محسن، حسين السيد وعمار حمدي، وحارس المرمى علي لطفي.

وضمت قائمة المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي 20 لاعبًا، وهم؛ في حراسة المرمى؛ محمد الشناوي، شريف إكرامي ومصطفى شوبير، وفي الدفاع؛ رامي ربيعة، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود وحيد ومحمد هاني، بجانب الثنائي العائد من الإصابة التونسي علي معلول ومحمود متولي.

ويقود وسط وهجوم المارد الأحمر في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي كل من؛ حسام عاشور، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا، وليد سليمان، وليد أزارو، جونيور أجاي ومروان محسن.

وقبل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي غدًا، يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس برصيد 13 نقطة من 8 مواجهات.