الإسماعيلي ضد الأهلي.. فايلر يُعيد انتصارات الأجانب ويُكرس العُقدة

المواطن - مروة نبيل

واصل المارد الأحمر تفوقه في مباريات الإسماعيلي ضد الأهلي الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حسم قمة الأمس لصالحه.

الإسماعيلي ضد الأهلي

ولعب الإسماعيلي ضد الأهلي بالأمس على ملعب “المكس”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، ونجح المارد الأحمر في الفوز بهدف دون رد، سجله النجم وليد سليمان في الدقيقة 77.

وبعد مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي بالأمس، رفع المارد الأحمر رصيده إلى 21 نقطة لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة ليتواجد في المركز السادس.

انتصارات الأجانب

ونجح المدير الفني السويسري رينيه فايلر في إعادة انتصارات المدربين الأجانب خلال مباريات الإسماعيلي ضد الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم، بعد المدرب الهولندي مارتن يول.

وكان يول قد قاد المارد الأحمر لحسم مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2015/ 2016 بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل الفرنسي باتريس كارتيرون والأوروجوياني مارتن لاسارتي في مباراتي الموسم الماضي.

العُقدة مستمرة

واستمرت عُقدة المارد الأحمر في مباريات الإسماعيلي ضد الأهلي بالدوري المصري لكرة القدم، حيث تعود آخر هزيمة للمارد الأحمر إلى الدور الأول موسم 2010/ 2011، حينما خسر بنتيجة 3/1.

وحافظ المارد الأحمر على سجله بدون هزائم بعد ذلك، وحقق آخر فوز في مباريات الإسماعيلي ضد الأهلي موسم 2017/ 2018 بهدف دون رد سجله النجم وليد سليمان أيضًا.

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