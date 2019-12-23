الإصابة تبعد إدواردو عن الهلال 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، جلسة علاجية في مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي.

ويُعاني إدواردو من تمزق في العضلة الخلفية سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك حسبما أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وشارك كارلوس إدواردو مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019، والتي أنهاها الزعيم في المركز الرابع، وتوج اللاعب البرازيلي بجائزة أفضل ثالث لاعب بالمونديال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستئناف مواجهاته في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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